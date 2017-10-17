Танцы под луной

Певица Шер присоединилась к актерскому составу сиквела мюзикла «Мамма Миа!», получившего подзаголовок «Here We Go Again!». Также в каст вошла звезда «Малыша на драйве» Лили Джеймс, которой предстоит сыграть героиню Мэрил Стрип в молодости.
Студия обещает вернуть всех участников каста первой ленты, а также добавить к ним несколько «новичков» ‒ среди них Энди Гарсиа, Алекса Дейвис, Джереми Ирвин, Джессика Кинан, Хью Скиннер и другие. В качестве режиссера и сценариста проекта выступает Оливер Паркер («Отель «Мэриголд»: Лучший из экзотических», «Сейчас самое время»). Звезды фильма будут исполнять все классические хиты ABBA, в том числе и те, что звучали в предыдущем фильме.
На российские экраны «Мамма Миа 2» попадет 16 августа 2018 года.
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