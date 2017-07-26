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Тайна пригорода

26.07.2017 12:00
Тайна пригорода

Мэтт Дэймон и Джулианна Мур на первых кадрах из новой режиссерской работы Джорджа Клуни – криминальной комедии «Субурбикон», в основу которой лег ранний сценарий братьев Коэн.

В центре сюжета находится солнечный «Субурбикон» – пригородное сообщество вечно улыбающихся людей, живущих где-то в самом сердце Центральной Америки. Тут есть и красивые, доступные дома, и ухоженные зеленые газоны. Вот она – американская мечта образца 1959-го года. Но, несмотря на то, что семья Лоджев является основой этой самой счастливой общины, их мир переворачивается вверх дном, когда при ограблении погибает мать маленького Ника Лоджа. Любопытство берет верх над ребенком, и он начинает подозревать, что всё окружающее его не такое радужное, каким казалось до этого. Он начинает упорно докапываться до истины, но все попытки мальчика разобраться в происходящем жестко пресекаются его отцом Гарднером (Мэтт Дэймон), который, дабы сохранить паритет в семье, вводит новые правила домашнего порядка. Казалось бы, ничего теперь изменить нельзя, ведь Ник не может тягаться с взрослыми, но вскоре у него появляется шанс, когда по соседству заселяется первая темнокожая семья.

Сценарий «Субурбикона» был создан Итаном и Джоэлом Коэнами еще в 1980-х, и впоследствии был переделан самим Клуни и его постоянным соавтором Грантом Хесловом. В актерский состав также вошли Оскар Айзек, Меган Фергюсон, Гленн Флешлер, Мара Фэйрклаф, Майкл Коэн, Джек Конли и другие.

В широком прокате лента окажется 2 ноября.

 

 

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