Тайны Хокинса

Дебютный промо-ролик 2 сезона мистико-ностальгического сериала «Очень странные дела» Netflix. К своим ролям вернутся почти все участники оригинального каста, в том числе Финн Уолфхард, Ноа Шнапп, Гэтен Мэтараззо, Калеб МакЛафлин и Милли Бобби Браун.
Действие сюжета развернется в 1984 году. Сезон станет немного длиннее и теперь будет состоять из 9 эпизодов. Шоураннерами снова выступают братья Мэтт и Росс Даффер. Актерский состав проекта пополнили Сэди Синк, Дакр Монтгомери, Шон Эстин, Линнеа Бертелсен и Пол Райзер. Премьера состоится на Netflix в конце октября.
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