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Тайны Хокинса

06.02.2017 09:30
Тайны Хокинса

Дебютный промо-ролик 2 сезона мистико-ностальгического сериала «Очень странные дела» Netflix. К своим ролям вернутся почти все участники оригинального каста, в том числе Финн УолфхардНоа ШнаппГэтен МэтараззоКалеб МакЛафлин и Милли Бобби Браун.

Действие сюжета развернется в 1984 году. Сезон станет немного длиннее и теперь будет состоять из 9 эпизодов. Шоураннерами снова выступают братья Мэтт и Росс Даффер. Актерский состав проекта пополнили Сэди СинкДакр МонтгомериШон ЭстинЛиннеа Бертелсен и Пол Райзер. Премьера состоится на Netflix в конце октября.

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