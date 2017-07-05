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Темная ночь

05.07.2017 14:10
Темная ночь

Вышел полноценный трейлер мистическо-детективной ленты «Гоголь. Начало» – первой части проекта «Гоголь» с Александром Петровым и Олегом Меньшиковым в главных ролях.

 Первая половина XIX века. Близ полтавского села Диканька происходят жуткие и загадочные убийства. К их расследованию привлекают знаменитого следователя Якова Петровича Гуро (Олег Меньшиков). За несколько дней до отбытия из столицы в богом забытую деревню, Гуро знакомится с молодым писарем Николаем Гоголем (Александр Петров), который помогает ему раскрыть убийство знатной дамы. Заинтригованный странными обмороками и видениями Гоголя, Яков Петрович берет Николая Васильевича с собой в Диканьку и, как покажет время, не напрасно. Юный Гоголь даже не догадывается, что вскоре ему предстоит вступить в смертельную схватку с неведомой силой, встретить свою первую любовь и написать одну из самых удивительных книг в истории русской литературы.

Также в актерский состав вошли Евгений Стычкин, Таисия Вилкова, Артём Ткаченко, Юлия Франц, Ян Цапник, Евгений Сытый, Сергей Бадюк, Артём Сучков, Павел Деревянко, Марта Тимофеева и другие.

В широком прокате «Гоголь. Начало» окажется с 31 августа.

 
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