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Три девицы

26.01.2017 22:00
Три девицы

Свежие фотографии со съемочной площадки ленты «Восемь подруг Оушена», женского спин-оффа «Одиннадцати друзей Оушена», с участием РианныСары Полсон и Сандры Буллок.

рядущий фильм станет продолжением трилогии об авантюристах, но в центре сюжета будет находиться не Дэнни Оушен, а его сестра (Буллок), недавно освободившаяся из мест не столь отдаленных, и ее женская команда. Аналог персонажа Брэда Питта сыграет Кейт Бланшетт.

Правда, целью банды женщин станет не ограбление роскошного казино, а всего лишь кража драгоценного ожерелья, с помощью которого они смогут подставить зловещего галериста, роль которого исполняет Дэмиэн Льюис.

Режиссером ленты выступает Гэри Росс («Голодные игры», «Свободный штат Джонса»), а сценарий написала Оливия Милч. В касте также значатся Хелена Бонем КартерЭнн Хэтэуэй, Кэти ХолмсМинди КэлингАквафина и телеведущий Джеймс Корден. Камео-эпизод получит Мэтт Дэймон, игравший в оригинальной трилогии Лайнуса Колдуэлла.

Премьера «Восьми подруг Оушена» запланирована на 21 июня 2018 года.

 

 

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