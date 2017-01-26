Три девицы

Свежие фотографии со съемочной площадки ленты «Восемь подруг Оушена», женского спин-оффа «Одиннадцати друзей Оушена», с участием Рианны, Сары Полсон и Сандры Буллок.

рядущий фильм станет продолжением трилогии об авантюристах, но в центре сюжета будет находиться не Дэнни Оушен, а его сестра (Буллок), недавно освободившаяся из мест не столь отдаленных, и ее женская команда. Аналог персонажа Брэда Питта сыграет Кейт Бланшетт.



Правда, целью банды женщин станет не ограбление роскошного казино, а всего лишь кража драгоценного ожерелья, с помощью которого они смогут подставить зловещего галериста, роль которого исполняет Дэмиэн Льюис.

Режиссером ленты выступает Гэри Росс («Голодные игры», «Свободный штат Джонса»), а сценарий написала Оливия Милч. В касте также значатся Хелена Бонем Картер, Энн Хэтэуэй, Кэти Холмс, Минди Кэлинг, Аквафина и телеведущий Джеймс Корден. Камео-эпизод получит Мэтт Дэймон, игравший в оригинальной трилогии Лайнуса Колдуэлла.

Премьера «Восьми подруг Оушена» запланирована на 21 июня 2018 года.