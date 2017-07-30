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Трип с монашками

30.07.2017 12:30
Трип с монашками

Появился новый отрывок из комедийного боевика «Телохранитель киллера»,  в котором персонажи Райана Рейнольдса и Сэмюэла Л. Джексона оказываются в одном автобусе с поющими монахинями.

Престарелый киллер Дариус Кинкэйд (Сэмюэл Л. Джексон), известный своим несносным нравом, решает дать показания против бывших нанимателей. Однако сам он уже не может обеспечить себе безопасность, поэтому обращается за помощью к молодому и способному телохранителю – агенту по защите свидетелей Майклу Брюсу (Райан Рейнольдс). В течение 24 часов не испытывающим друг к другу никакой симпатии героям предстоит действовать сообща, чтобы сбежать из Англии в Гаагу. Вскоре ситуация осложняется еще больше, когда на пути у них возникает кровожадный восточно-европейский диктатор Владислав Духович (Гэри Олдман).

Режиссерское кресло занял Патрик Хьюз, снявший «Неудержимых 3», автором сценария выступил Том О’Коннор. В актерский состав также входят Сальма Хайек, Элоди ЮнгСорвиголова»), Ричард Э. ГрантЛоган») и Хоаким де Альмейда («Отчаянный»).

В российский прокат «Телохранитель киллера» попадет 17 августа.

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