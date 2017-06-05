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Трип Тоби

05.06.2017 08:30
Трип Тоби

Терри Гиллиам объявил о завершении съемок своего главного долгостроя ‒ «Человека, который убил Дон Кихота», над которым режиссер трудился в течение последних 17 лет.  Главные роли исполняю  Адам Драйвер, Ольга Куриленко, Джонатан Прайс и Стеллан Скарсгард.

Попытки создать свою версию «Дон Кихота» Гиллиам предпринимает с 2000 года, но по тем или иным причинам съемки закрывались, откладывались или переносились, причем сам проект неоднократно видоизменялся. Сценарий за авторством Тони Грисони и самого Гиллиама представляет собой современный сатирический взгляд на легендарную историю. Сюжет посвящен замученному режиссеру рекламных роликов Тоби (Адам Драйвер), который едет в Испанию на съемки и встречается со странной цыганкой. Женщина презентует герою копию его студенческого фильма – лирического переосмысления «Дон Кихота», чье действие разворачивается в старинной испанской деревеньке. Пораженный находкой, Тоби отправляется в странное путешествие с целью отыскать ту самую деревню, где была снята лента, но оказывается втянутым в серию катастроф.

Образ Дон Кихота в итоге воплотит Джонатан Прайс (в разное время роль была закреплена за Майклом Пэлином, Робертом Дюваллом, Жаном Рошфором и Джоном Хёртом). Также в фильме появятся Ева Бэстеиро-Бертоли, Джоана Рибейро и Росси де Пальма, которая числится в касте еще с 2000 года.

Дата выхода «Человека, который убил Дон Кихота» на экраны не разглашается.

 

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