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Турниры Блум

15.08.2017 17:30
Турниры Блум

Подоспел дебютный трейлер биографической драмы «Игра Молли» с участием Джессики Честейн, Идриса Эльбы, Майкла Серы и Кевина Костнера. Сюжет посвящен бывшей спортсменке, ставшей королевой подпольных покерных турниров.

В центре внимания находится история успешной лыжницы Молли Блум (Джессика Честейн), которая начала организовывать подпольные турниры по покеру после того, как ее не взяли в состав американской олимпийской сборной. Турниры Блум посещали в основном звезды Голливуда и спорта, миллионеры, а также русские мафиози.

Адаптированный сценарий, основанный на одноименных мемуарах Молли Блум, написал Аарон СоркинСоциальная сеть», «Стив Джобс»), он же занял режиссерское кресло. Кевин Костнер воплотил образ отца главной героини, а Идрис Эльба ‒ адвоката-криминалиста покерной королевы. Майкл Сера исполнил роль некоего Игрока Икс – знаменитость, у которого завязываются необычные отношения с Молли.

На широких экранах байопик окажется 22 ноября.

 
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