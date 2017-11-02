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Творение Ньюта

02.11.2017 13:30
Творение Ньюта

Стал доступен новый промокадр продолжения «Фантастических тварей и где они обитают», рекламирующий одноименную книгу Ньюта Скамандера. Премьера сиквела намечена на 15 ноября 2018 года.

Действие сюжета развернется в 1927 году, спустя несколько месяцев после событий оригинальной ленты. Могущественный тёмный маг Геллерт Гриндевальд (Джонни Депп) сбегает из-под стражи и приступает к поиску еще большего числа приспешников с целью осуществить свою зловещую цель: возвысить волшебников над всеми не-магами. Единственный, кто способен остановить его, это волшебник Альбус Дамблдор (Джуд Лоу), который некогда был самым близким другом Гриндевальда. Но Дамблдору не удастся справиться со злом в одиночку, поэтому он решает заручиться поддержкой своего бывшего ученика, Ньюта Скамандера (Эдди Редмэйн). Захватывающее приключение, полное невероятных опасностей, вновь объединит Ньюта с Тиной (Кэтрин Уотерстон), Куини (Элисон Судол) и Якобом (Дэн Фоглер), а также проверит на прочность их дружбу и верность друг другу.

Также в актерский состав входят Зои Кравиц (Лета Лестрэйндж), Эзра Миллер (Криденс), Каллум Тернер (Тесей Скамандер) и Клаудия Ким. Режиссерское кресло проекта (как и всех последующих трех частей) снова занимает Дэвид Йейтс.

 

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