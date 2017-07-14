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У Поппи

14.07.2017 10:10
У Поппи

Кадры из кинокомикса «Kingsman: Золотое кольцо» Мэттью Вона с участием главной злодейки проекта, сыгранной Джулианной Мур. Также в каст сиквела вошли Тэрон Эджертон, Колин Ферт, Холли Берри, Ченнинг Татум, Марк Стронг и Джефф Бриджес.

После того, как штаб-квартира Kingsman была разрушена новым злодеем по имени Поппи (Джулианна Мур), агентам Эггси и Мерлину не остается ничего иного, как обратиться за помощью к американским коллегам из аналогичной разведслужбы под названием Statesman. Переборов неприязнь, супершпионам придется найти общий язык и вместе бороться за спасение мира от надвигающегося зла.

Холли Берри воплощает образ главы ЦРУ, Педро Паскаль сыграл агента Джека Дэниелса, а Ченнинг Татум – агента Текилу. Также в касте значатся Элтон ДжонВинни Джонс и Эдвард Холкрофт.

На широких экранах шпионский боевик окажется 28 сентября.

 

 

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