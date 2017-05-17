Убийцы королей

Netflix анонсировали сериал по мотивам фэнтези-цикла «Ведьмак» Анджея Сапковского. Сам писатель примет активное участие в создании проекта и выступит в качестве креативного консультанта.

Подробности о сюжете не разглашаются, поэтому станет ли сериал прямой адаптацией романов Сапковского, их продолжением или спин-оффом на данный момент сказать трудно. В исполнительных продюсерах значатся Шон Дэниел (франшиза «Мумия») и Джэйсон Браун («Пространство»), а также Ярек Савко и Томек Багиньски из студии Platige Image, разработавшей кинофрагменты для игр о Ведьмаке.