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Учеба Августа

25.05.2017 12:40
Учеба Августа

Первый трейлер и постер драмы «Чудо» режиссера Стивена Чбоски – экранизации детского романа Р. Дж. Палачио о мальчике с деформированным лицом. Главные роли в картине сыграли Джулия Робертс, Оуэн Уилсон и Джейкоб Тремблэ.

В центре сюжета находится 11-летний Август Пуллман, который успел перенести 27 хирургических операций из-за редкой болезни, передающейся по наследству. Мальчик никогда не ходил в обычную школу, проводя всё время в различных клиниках и не общаясь с другими детьми. Однако теперь, благодаря поддержке своих любящих родителей, Августу придется впервые пойти в школу и принять себя таким, как есть.

В американском прокате лента окажется 17 ноября. 

 

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