Учеба Августа

Первый трейлер и постер драмы «Чудо» режиссера Стивена Чбоски – экранизации детского романа Р. Дж. Палачио о мальчике с деформированным лицом. Главные роли в картине сыграли Джулия Робертс, Оуэн Уилсон и Джейкоб Тремблэ.

В центре сюжета находится 11-летний Август Пуллман, который успел перенести 27 хирургических операций из-за редкой болезни, передающейся по наследству. Мальчик никогда не ходил в обычную школу, проводя всё время в различных клиниках и не общаясь с другими детьми. Однако теперь, благодаря поддержке своих любящих родителей, Августу придется впервые пойти в школу и принять себя таким, как есть.

В американском прокате лента окажется 17 ноября.