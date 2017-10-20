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Угроза идиллии

20.10.2017 14:00
Угроза идиллии

Два персонажных плаката триллера «Убийство священного оленя» греческого режиссера Йоргоса Лантимоса. В актерском составе фильма значатся Колин Фаррелл, Николь Кидман и Алисия Сильверстоун.

В центре сюжета находится блестящий и харизматичный кардиохирург Стивен Мёрфи (Колин Фаррелл), его супруга Анна (Николь Кидман) и тинэйджер Мартин, втянутые в изощренную игру. Мартин сталкивается с проблемами из-за своей матери (Алисия Сильверстоун), вынуждая преуспевающего врача Стивена взять его под опеку и стать частью разбитой семьи мальчика. Когда же действия подростка становятся в большей степени зловещими, идеальная жизнь примерного мужа и семьянина Стивена распадается на части, и ему приходится совершить необдуманную жертву.

Релиз «Убийства священного оленя» в российском прокате запланирован на 16 ноября.

 

 

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