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Новости кино

Угрозы Пирса

14.02.2017 12:11
Угрозы Пирса

Появились два новых промо-ролика супергеройской драмы «Логан» с участием Хью Джекмана, Патрика Стюарта, Дафны Кин и Бойда Холбрука в образе злодея Дональда Пирса ‒ предводителя банды киборгов «Риверз».

Действие сюжета разворачивается в 2029 году. Большинство мутантов мертвы, команда Людей Икс перестала существовать. Мир изменился – в нем нет места таким как Логан (Хью Джекман). Постаревший и покалеченный жизнью герой, который давно перестал называть себя Росомахой, доживает свои последние дни, находя утешение в бутылке и заботе о больном Альцгеймером Чарльзе Ксавье (Патрик Стюарт), чья память с каждым днем становится всё хуже. Сам Логан уже давно не тот неуязвимый воин – его способность к регенерации стремительно угасает, а старые раны отзываются невыносимой болью.

Но судьба вынуждает Логана вновь выпустить когти, когда он встречает своего клона – маленькую девочку по имени Лаура Кинни (Дафна Кин), за которой охотится могущественная корпорация, превращающая оставшихся в живых мутантов в машины смерти и планирующая с их помощью погрузить мир в хаос.

Сценарий написали Майкл Грин («Бегущий по лезвию 2049»), Скотт Фрэнк и режиссер ленты Джеймс Мэнголд по сюжету Дэвида Джеймса Келли. В каст также вошли Ричард Э. Грант (доктор Зандер Райс), Стивен Мерчант (Калибан), Эрик Ла СалльДорис МоргадоЭлизабет РодригесДэйв Дэвис, Лорен ГроссДэвид КаллавэйРебекка ЧулевДж. Натан Симмонс и Элиз Нил.

На широких экранах «Логана» можно будет увидеть с 2 марта.

 

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