Украшение воина

После выхода первого тизер-трейлера «Последних джедаев» многие фанаты отмечали, что теперь шрам Кайло Рена выглядит немного иначе, чем в конце «Пробуждения силы». Накануне режиссер восьмого эпизода Райан Джонсон объяснил причину такого «переноса» шрама персонажа Адама Драйвера.

«Это было мое решение – слегка сместить его в сторону. Честно говоря, тянущийся прямо по переносице шрам выглядел довольно глупо», – написал постановщик у себя в Твиттере.

В новой главе космической киноэпопеи Рей (Дейзи Ридли) продолжит свое эпическое приключение вместе с Финном (Джон Бойега), По (Оскар Айзек) и Люком Скайуокером (Марк Хэмилл). На экранах снова появятся Кэрри Фишер, Донал Глисон, Энтони Дэниелс, Гвендолин Кристи и Энди Серкис, воплощающий образ Сноука. Каст пополнится и новичками франшизы, среди которых Бенисио Дель Торо, Келли Мэри Трэн и Лора Дерн.

Российская премьера «Эпизода VIII» запланирована на 14 декабря.