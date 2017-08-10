Уличные самураи

Студия 20th Century Fox доверила режиссеру «Дэдпула» Тиму Миллеру киноадаптацию культового sci-fi романа «Нейромант», написанного «крестным отцом» киберпанка Уильямом Гибсоном. На данный момент Миллер также занимается разработкой шестого фильма из франшизы «Терминатор».

Свой знаменитый нуар-триллер о виртуальной реальности с хакерами, «уличными самураями», транснациональными корпорациями-дзайбацу и искусственным разумом в качестве действующих лиц Гибсон написал в 1984 году. К тому времени он уже был известен как автор новелл «Джонни-мнемоник», «Сожжение Хром» и «Отель “Новая Роза”», поэтому его дебютный роман моментально стал бестселлером. В 1985 году писатель был удостоен за «Нейроманта» всех основных наград в области фантастической литературы – «Хьюго», «Небьюла» и «Премии Филиппа К. Дика». А сама книга вкупе с вышеназванными рассказами скоро была признана классикой киберпанка и – даже больше – его каноническим текстом. Именно благодаря «Нейроманту» киберпанк завоевал популярность в самых широких кругах.

Подробности о других участниках съемочной команды и дате начала съемок фильма не разглашаются.