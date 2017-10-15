Урок анатомии

Порция минималистичных промопостеров триллера «Убийство священного оленя» от режиссера Йоргоса Лантимоса. В актерском составе фильма значатся Колин Фаррелл, Николь Кидман и Алисия Сильверстоун.

В центре сюжета находится блестящий и харизматичный кардиохирург Стивен Мёрфи (Колин Фаррелл), его супруга Анна (Николь Кидман) и тинэйджер Мартин, втянутые в изощренную игру. Мартин сталкивается с проблемами из-за своей матери (Алисия Сильверстоун), вынуждая преуспевающего врача Стивена взять его под опеку и стать частью разбитой семьи мальчика. Когда же действия подростка становятся в большей степени зловещими, идеальная жизнь примерного мужа и семьянина Стивена распадается на части, и ему приходится совершить необдуманную жертву.



Релиз «Убийства священного оленя» в российском прокате ожидается 16 ноября.