Ушел из жизни Алексей Баталов

В возрасте 88 лет в одной из московских больниц ушел из жизни народный артист СССР Алексей Баталов. О смерти актера сообщил близкий друг Баталова, Владимир Иванов.

Алексея Баталова госпитализировали в январе этого года после перелома шейки бедра, а в феврале его прооперировали. Скончался актер во сне, рано утром в четверг.

Среди наиболее известных работ Баталова роли в фильмах «Москва слезам не верит», «Дело Румянцева», «Летят журавли», «Дама с собачкой». Также он выступал и в качестве режиссера, сняв ленты «Шинель», «Три толстяка» и «Игрок». Лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1966), Государственных премий СССР (1981) и РФ (2005).