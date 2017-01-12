Уши слоненка

Уилл Смит и Том Хэнкс планируют присоединиться к составу картины «Дамбо» Тима Бёртона – игровой адаптации классического мультфильма Disney. Роль Смита не уточняется, Хэнкс же может сыграть главного злодея ленты.

Оригинальный «Дамбо» был выпущен в 1941 году и стал четвертым полнометражным мультфильмом студии. В центре сюжета находится цирковой слоненок с необычайно большими ушами, из-за которых над ним издеваются остальные обитатели цирка. Но вскоре Дамбо обнаруживает, что он может использовать свои уши для того, чтобы летать.

Фильм Бёртона представит собой смесь компьютерной графики и игровой картины. За сценарий проекта отвечает Эрен Крюгер, работавший над «Братьями Гримм» и несколькими частями «Трансформеров».

Дата начала съемок «Дамбо» не разглашается.