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Уши слоненка

12.01.2017 10:05
Уши слоненка

Уилл Смит и Том Хэнкс планируют присоединиться к составу картины «Дамбо» Тима Бёртона – игровой адаптации классического мультфильма Disney. Роль Смита не уточняется, Хэнкс же может сыграть главного злодея ленты.

Оригинальный «Дамбо» был выпущен в 1941 году и стал четвертым полнометражным мультфильмом студии. В центре сюжета находится цирковой слоненок с необычайно большими ушами, из-за которых над ним издеваются остальные обитатели цирка. Но вскоре Дамбо обнаруживает, что он может использовать свои уши для того, чтобы летать.

Фильм Бёртона представит собой смесь компьютерной графики и игровой картины. За сценарий проекта отвечает Эрен Крюгер, работавший над «Братьями Гримм» и несколькими частями «Трансформеров».

Дата начала съемок «Дамбо» не разглашается.

 

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