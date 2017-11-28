Успех бунтарки

Подростковая трагикомедия Греты Гервиг «Леди Птица» получила лучшие отзывы в истории сайта Rotten Tomatoes: картина удерживает 100%-ный рейтинг «свежести» со 170 положительными рецензиями и ни одной отрицательной. Прошлый рекор установила третья часть «Истории игрушек», собравшая 163 положительных отзыва до появления первого негативного.

Сюжет фильма посвящен одному году из жизни 17-летней старшеклассницы-бунтарки Кристины МакФерсон, которая учится в консервативной католической школе в Сакраменто. Кристина пытается сбежать из своего маленького городка в Нью-Йорк, заручившись поддержкой приемного старшего брата.

В актерский состав вошли Сирша Ронан, Тимоти Шаламе, Одейя Раш, Лукас Хеджес, Лори Меткаф, Кэтрин Ньютон, Энди Бакли, Дэниэл Зоватто, Лора Марано и другие. Накануне Ронан удостоилась премии Gotham Awards в номинации «Лучшая актриса».

На российские экраны «Леди Птица» попадет 26 апреля 2018 года.