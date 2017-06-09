Усы агента

Генри Кавилл на новом фото со съемочной площадки шпионского боевика «Миссия: Невыполнима 6». Выход блокбастера в широкий прокат ожидается в июле 2018 года.

Роль Итана Ханта снова сыграет Том Круз, также в каст входят Ребекка Фергюсон, Алек Болдуин и Шон Харрис, вернувшиеся к своим ролям из предыдущей части, «Миссия невыполнима: Племя изгоев», и «новенькая» Ванесса Кирби («Корона», «До встречи с тобой»). Режиссерское кресло занимает Кристофер МакКуорри.

Мировая премьера шестой «Миссии» намечена на 27 июля 2018 года.