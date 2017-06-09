Наверх
Фильмы 2017 Чудо-Женщина Спасатели Малибу Нелюбовь Мумия Тачки 3 Трансформеры: Последний рыцарь Гадкий я 3 Человек-паук: Возвращение домой
Непростые герои.
12 голливудских знаменитостей, которые стали героями в реальной жизни
Добрые зубастики.
10 фильмов и сериалов о дружелюбных динозаврах
Гремя огнем, сверкая блеском стали.
Итоги года: 15 лучших экшн-сцен 2015 года
Голактеко опасносте!
7 главных слухов о фильме «Мстители: Война бесконечности»
Врет, как очевидец!
12 кинорассказчиков, которым нельзя верить
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Усы агента

09.06.2017 13:10
Усы агента

Генри Кавилл на новом фото со съемочной площадки шпионского боевика «Миссия: Невыполнима 6». Выход блокбастера в широкий прокат ожидается в июле 2018 года.

Роль Итана Ханта снова сыграет Том Круз, также в каст входят Ребекка ФергюсонАлек Болдуин и Шон Харрис, вернувшиеся к своим ролям из предыдущей части, «Миссия невыполнима: Племя изгоев», и «новенькая» Ванесса Кирби («Корона», «До встречи с тобой»). Режиссерское кресло занимает Кристофер МакКуорри.

Мировая премьера шестой «Миссии» намечена на 27 июля 2018 года.

 

 3

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

У вас товар, у нас купец. 13 самых завидных женихов Голливуда (Евгений Ухов, Film.ru)
05.11.2016
Евгений Ухов, Film.ru

У вас товар, у нас купец

Мужчины имеют перед женщинами существенное преимущество – они и расцветают позже, и стареют гораздо привлекательнее. Но это вовсе не значит, что созревает такой «фрукт» только к...  →
Этот неловкий момент. 10 конфузов, случившихся со звездами во время съемок секс-сцен (Евгений Ухов, Film.ru)
19.05.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Этот неловкий момент

Съемки эротических сцен в кино всегда вызывают самый большой интерес у зрителей. Как там все происходит? Какие чувства актеры испытывают друг к другу? Как справляются с психологическим и физическим...  →

Новости по теме

14.05.2017
Генри Кавилл на съемках экшена «Миссия: Невыполнима 6».
24.04.2017
Генри Кавилл и Том Круз на съемках «Миссия: Невыполнима 6».
20.04.2017
Том Круз и Генри Кавилл на съемках «Миссия: Невыполнима 6».
15.04.2017
Ребекка Фергюсон на съемках «Миссия: Невыполнима 6».
12.04.2017
Фото со съемок «Миссия: Невыполнима 6» с Томом Крузом.

 


Свежие рецензии


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

8 фильмов, в которых звезды работали за смехотворный гонорар 8 фильмов, в которых звезды работали за смехотворный гонорар
Итоги года: 15 лучших экшн-сцен 2015 года Итоги года: 15 лучших экшн-сцен 2015 года
12 актеров, которых не смущает нелюбовь зрителей 12 актеров, которых не смущает нелюбовь зрителей
12 фильмов, которые с возрастом становятся ценнее 12 фильмов, которые с возрастом становятся ценнее
10 конфузов, случившихся со звездами во время съемок секс-сцен 10 конфузов, случившихся со звездами во время съемок секс-сцен
13 самых ненавистных персонажей в истории сериалов 13 самых ненавистных персонажей в истории сериалов

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть