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Ужас у порога

17.05.2017 13:45
Ужас у порога

Три промо-ролика атмосферного хоррора «Оно приходит ночью» Трея Эдварда Шульца («Криша»). Сюжет разворачивается в условиях постапокалипсиса, а в центре внимания находится отец семейства (Джоэл Эдгертон), защищающий своих близких от мистического ужаса, терроризирующего их прямо у порога дома.

Отец семейства Пол пытается сделать всё возможное, чтобы защитить жену и сына от неизвестной эпидемии, которая обрушилась на цивилизацию. Для этого мужчина вывез свою семью глубоко в лес, спрятавшись вместе с ними в небольшом одиноко стоящем доме. Постепенно герою удается навести порядок, и, казалось бы, надежно защитить родственников от опасностей внешнего мира. Но вскоре на пороге их дома появляются нежданные гости, угрожающие положить конец хрупкому равновесию в семье главного героя и вынуждающие его пойти на крайние меры.

В актерский состав также вошли Кармен Эджого, Келвин Харрисон, Райли Кио, Кристофер Эбботт и другие. Дата выхода психологического триллера в российский прокат не называется.

 
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