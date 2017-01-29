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В тени

29.01.2017 08:30
В тени

Стивен Мерчант в образе мутанта Калибана на новом кадре из супергеройского блокбастера «Логан» – финальной части трилогии сольных фильмов о Росомахе.

Действие сюжета разворачивается в 2029 году. Потрепанный временем Логан (Хью Джекман) ухаживает за больным Профессором Икс (Патрик Стюарт) в убежище на границе США и Мексики. Но попытки Логана скрыться от мира и своего наследия прекращаются ровно на том моменте, когда в их жизни появляется девочка-мутант (Дафна Кин), преследуемая силами зла.

Сценарий писали Майкл ГринБегущий по лезвию 2049»), Скотт Фрэнк и режиссер ленты Джеймс Мэнголд по сюжету Дэвида Джеймса Келли. В касте также значатся Бойд Холбрук (Дональд Пирс), Ричард Э. Грант (доктор Зандер Райс), Эрик Ла Салль, Дорис Моргадо, Элизабет РодригесДэйв ДэвисЛорен ГроссДэвид Каллавэй, Ребекка Чулев, Дж. Натан Симмонс и Элиз Нил.

Российская премьера «Логана» состоится 2 марта.

 

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