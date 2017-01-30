Наверх
Фильмы 2017 Невеста Притяжение Звонки Лего. Фильм: Бэтмен На пятьдесят оттенков темнее Джон Уик 2 Великая Стена Обитель зла: Последняя глава Защитники
Потерянное в переводе.
10 голливудских актрис с самыми сексапильными голосами
А все могло быть иначе.
10 финалов известных фильмов, переписанных до неузнаваемости
Засланные казачки.
15 лучших фильмов о работе под прикрытием
Игра в имитацию.
14 актеров, совершивших каминг-аут
Молчание – золото.
10 самых сильных почти бессловесных сцен из кинофильмов
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Вагон аферисток

30.01.2017 16:10
Вагон аферисток

Опубликован первый официальный кадр из «Восьми подруг Оушена» ‒ женского спин-оффа «Одиннадцати друзей Оушена» ‒ с участием Кейт Бланшетт, Рианны, Хелены Бонем Картер, Энн Хэтэуэй, Минди Кэлинг, Аквафины, Сары Полсон и Сандры Буллок.

Грядущий фильм станет продолжением трилогии об авантюристах, но в центре сюжета будет находиться не Дэнни Оушен, а его сестра Дебби (Сандра Буллок), недавно освободившаяся из мест не столь отдаленных, и ее женская команда. Правда, целью банды женщин станет не ограбление роскошного казино, а всего лишь кража драгоценного ожерелья, с помощью которого они смогут подставить зловещего галериста, роль которого исполняет Дэмиэн Льюис.

Режиссером ленты выступает Гэри Росс («Голодные игры», «Свободный штат Джонса»), а сценарий написала Оливия Милч. В касте также значатся Кэти Холмс и телеведущий Джеймс Корден. Камео-эпизод получит Мэтт Дэймон, игравший в оригинальной трилогии Лайнуса Колдуэлла.

Премьера «Восьми подруг Оушена» запланирована на 21 июня 2018 года.

 

Опрос Film.ru

?
Понравился ли вам первый официальный кадр из «8 подруг Оушена»?
Да, супер
Не могу определиться
Полный отстой
 2

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Новости по теме

26.01.2017
Рианна и Сандра Буллок на съемках «8 подруг Оушена».
13.01.2017
Кэти Холмс и Джеймс Корден в «8 подругах Оушена».
12.12.2016
Рианна и Сандра Буллок на съемках «8 подруг Оушена».
08.12.2016
Джордж Клуни не любит оригинальных «11 друзей Оушена».
07.12.2016
Дэмиэн Льюис сыграет злодея в «8 подругах Оушена».

 


Свежие рецензии


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 режиссеров, с которыми тяжело работать 10 режиссеров, с которыми тяжело работать
15 лучших кинематографических писателей 15 лучших кинематографических писателей
10 фильмов, вызывающих страх высоты 10 фильмов, вызывающих страх высоты
13 голливудских фильмов о Второй мировой 13 голливудских фильмов о Второй мировой
16 лиц Евгения Миронова 16 лиц Евгения Миронова
12 лучших спортивных биографий 12 лучших спортивных биографий

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть