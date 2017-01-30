Вагон аферисток

Опубликован первый официальный кадр из «Восьми подруг Оушена» ‒ женского спин-оффа «Одиннадцати друзей Оушена» ‒ с участием Кейт Бланшетт, Рианны, Хелены Бонем Картер, Энн Хэтэуэй, Минди Кэлинг, Аквафины, Сары Полсон и Сандры Буллок.

Грядущий фильм станет продолжением трилогии об авантюристах, но в центре сюжета будет находиться не Дэнни Оушен, а его сестра Дебби (Сандра Буллок), недавно освободившаяся из мест не столь отдаленных, и ее женская команда. Правда, целью банды женщин станет не ограбление роскошного казино, а всего лишь кража драгоценного ожерелья, с помощью которого они смогут подставить зловещего галериста, роль которого исполняет Дэмиэн Льюис.

Режиссером ленты выступает Гэри Росс («Голодные игры», «Свободный штат Джонса»), а сценарий написала Оливия Милч. В касте также значатся Кэти Холмс и телеведущий Джеймс Корден. Камео-эпизод получит Мэтт Дэймон, игравший в оригинальной трилогии Лайнуса Колдуэлла.

Премьера «Восьми подруг Оушена» запланирована на 21 июня 2018 года.