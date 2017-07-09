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Вечный агент

09.07.2017 16:40
Вечный агент

Судя по всему, продюсеру Барбаре Брокколи удалось уговорить Дэниэла Крэйга вернуться к роли Джеймса Бонда. Как сообщают The Mirror, актер согласен снова сыграть агента 007 в предстоящем 25-м фильме франшизы.

Также источник издания утверждает, что авторы юбилейной части бондианы хотят привлечь к написанию заглавной темы певицу Адель, ранее работавшую над «Скайфоллом».

Сценарий ленты пишут Нил Первис, Роберт УэйдСпектр») и Джон ЛоганЧужой: Завет»), имя режиссера пока что не называется. Предполагается, что съемки проекта начнутся в следующем году, дата релиза намечена на 2019-й.

 

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