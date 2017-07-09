Вечный агент

Судя по всему, продюсеру Барбаре Брокколи удалось уговорить Дэниэла Крэйга вернуться к роли Джеймса Бонда. Как сообщают The Mirror, актер согласен снова сыграть агента 007 в предстоящем 25-м фильме франшизы.

Также источник издания утверждает, что авторы юбилейной части бондианы хотят привлечь к написанию заглавной темы певицу Адель, ранее работавшую над «Скайфоллом».

Сценарий ленты пишут Нил Первис, Роберт Уэйд («Спектр») и Джон Логан («Чужой: Завет»), имя режиссера пока что не называется. Предполагается, что съемки проекта начнутся в следующем году, дата релиза намечена на 2019-й.