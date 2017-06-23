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Вера Муна

23.06.2017 17:40
Вера Муна

На прошлой неделе завершился первый сезон «Американских богов», за который авторы успели показать меньше половины событий оригинального романа Нила Геймана. Шоураннер сериала Брайан Фуллер рассказал в беседе с The Wrap о том, что ждет зрителей в новом сезоне, и насколько он будет отличаться от первого.

«Если подавляющая часть событий первого сезона была посвящена психологическому состоянию Тени Муна, то теперь, когда он смог поверить, история будет подана немного иначе. Любой, кто оказывается предан вере, кардинально меняет свою точку зрения. Поэтому сейчас нам предстоит рассказать о Тени, который перешел первую границу, отделяющую неверующего человека от верующего. Теперь он верит, но как именно? И каким образом произошедшее с женой Муна и Мистером Средой отразится на смене его убеждений? Иными словами, во втором сезоне Тень получит гораздо более потрясающую сюжетную арку, чем в первом», – говорит Фуллер.

Релиз продолжения «Американских богов» ожидается во второй половине 2018-го. Новый станет чуть длиннее, и на этот раз включит в себя 10 эпизодов.

 

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