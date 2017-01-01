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Везучий аферист

01.01.2017 10:20
Везучий аферист

Порция свежих кадров из фильма «Золото», основанного на реальных событиях. Мэттью МакКонахи воплощает образ разорившегося бизнесмена, который отправляется на поиски пропавшего золота. 

Картина расскажет о скандале 1993 года, связанным с корпорацией Bre-X Mineral, когда в джунглях Индонезии было найдено большое количество золота. Кенни Уэллс ‒ невезучий полуаферист, бесконечно влюбленный в золото, решает, что больше так он жить не может и отправляется на поиски благородного металла. Прихватив с собой такого же невезучего геолога Майкла Акосту, он приезжает в Индонезию, где разворачивает лагерь старателей. Несмотря на видимые неудачи и крайне малую вероятность успеха, парочка все же натыкается на золотоносную жилу. Позднее становится известно, что примерная сумма залежей золота составляет несколько миллиардов долларов. Дела Уэллса начинают стремительно идти в гору, у него теперь свой собственный бизнес. Но все не так просто, как кажется: вместе с находкой эти ребята нашли кучу приключений на свою голову. Стоит помнить, что там, где огромные деньги, всегда и огромный риск вне зависимости от того, насколько деньги «чисты».

 Компанию герою МакКонахи составит Эдгар Рамирес, играющий геолога-неудачника. Также в актерском составе значатся Брайс Даллас Ховард, Тоби Кеббелл, Рэйчел Тейлор, Кори Столл, Брюс Гринвуд, Лора Мартинез-Каннингем, Джошуа Харто, Кристен Рейкс и другие.

Продюсировать ленту взялись Боб и Харви Вайнштейны, и они обещают выжать максимум из звездного состава каста и самой истории. Над сценарием картины работали Патрик Мэссетт и Джон Зинман, а срежиссировал ее Стивен Гейган.

На отечественных экранах «Золото» окажется 2 марта.

 

 

 

 

 

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