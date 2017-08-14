Визит Киллгрэйва

Дэвид Теннант вернется к образу Киллгрэйва во втором сезоне супергеройского сериала «Джессика Джонс» от Marvel и Netflix. О том, будет ли это полноценный камбэк-воскрешение, или же персонаж Теннанта появится лишь во флэшбэках, на данный момент не сообщается.

Как ранее сообщала шоураннер проекта Мелисса Розенберг, все 13 эпизодов нового сезона срежиссируют женщины. Также Роезнберг поделилась своими мыслями о продолжении сериала: «Джессика была запутавшейся и потерянной еще до прихода Килгрэйва, поэтому во втором сезоне мы будем исследовать то, как она будет пытаться двигаться дальше. Еще во времена работы над “Декстером” я поняла, что персонажа можно развивать, но никогда нельзя показывать его исцеление. <…> Если Джессика каким-то образом восстановится после нанесенной ей психологической травмы, то на этом её история и закончится».

Релиз второго сезона «Джессики Джонс» намечен на 2018 год.