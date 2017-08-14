Наверх
Фильмы 2017 Человек-паук: Возвращение домой Планета обезьян: Война Блокбастер Черная вода Ужас Амитивилля: Пробуждение Дюнкерк Взрывная блондинка Темная башня
Не на игле.
11 голливудских звезд, избавившихся от зависимостей
Глаза б не видели.
13 самых ненавистных персонажей в истории сериалов
Скандалы! Интриги! Расследования!
10 самых громких голливудских скандалов
Хоррор-штампы.
Из чего состоят фильмы ужасов
Прекрасные и опасные.
15 самых очаровательных киношных женщин-копов
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Визит Киллгрэйва

14.08.2017 20:00
Визит Киллгрэйва

Дэвид Теннант вернется к образу Киллгрэйва во втором сезоне супергеройского сериала «Джессика Джонс» от Marvel и Netflix. О том, будет ли это полноценный камбэк-воскрешение, или же персонаж Теннанта появится лишь во флэшбэках, на данный момент не сообщается.

Как ранее сообщала шоураннер проекта Мелисса Розенберг, все 13 эпизодов нового сезона срежиссируют женщины. Также Роезнберг поделилась своими мыслями о продолжении сериала: «Джессика была запутавшейся и потерянной еще до прихода Килгрэйва, поэтому во втором сезоне мы будем исследовать то, как она будет пытаться двигаться дальше. Еще во времена работы над “Декстером” я поняла, что персонажа можно развивать, но никогда нельзя показывать его исцеление. <…> Если Джессика каким-то образом восстановится после нанесенной ей психологической травмы, то на этом её история и закончится».

Релиз второго сезона «Джессики Джонс» намечен на 2018 год.

 

 3

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Первые мстительницы. 10 самых крутых экранных супергероинь (Борис Иванов, Film.ru)
04.05.2016
Борис Иванов, Film.ru

Первые мстительницы

В то время как в американских комиксах уже почти достигнут паритет между супергероями и супергероинями, кино и телевидению до этого далеко. Студия Marvel, например, лишь в 2019 году выпустит свой...  →
Суперюмор. 10 самых смешных и остроумных супергероев (Борис Иванов, Film.ru)
03.02.2016
Борис Иванов, Film.ru

Суперюмор

Чтобы стать настоящим супергероем, нужно многим пожертвовать, и обычно первой жертвой в войне с преступностью становится чувство юмора. Патологическая серьезность – визитная карточка многих ...  →
2015 и все, все, все. Кинематографические и телевизионные итоги 2015 года (Борис Иванов, Film.ru)
30.12.2015
Борис Иванов, Film.ru

2015 и все, все, все

Как подвести кино- и телеитоги года? Мы выбрали самый простой путь – решили раздать неофициальные награды. Но не в банальных категориях вроде «самый лучший фильм» и «самый...  →
Кто защитит Защитницу?. Рецензия на пилот сериала «Джессика Джонс» (Евгений Ухов, Film.ru)
22.11.2015
Евгений Ухов, Film.ru

Рецензия на пилот сериала «Джессика Джонс»

Визуально притягивающий своим мраком, но внутренне доводящий едва не до зевоты своей медлительностью первый эпизод «Джессики Джонс» скорее настраивает на смакование последующих серий,...  →
показать еще

Новости по теме

04.07.2017
Кристен Риттер на съемках второго сезона «Джессики Джонс».
24.06.2017
Фото со съемок второго сезона «Джессики Джонс» от Марвел.
30.05.2017
Фото со съемок 2 сезона «Джессики Джонс» от Marvel и Netflix.
25.04.2017
Голливуду угрожает новая забастовка сценаристов.
24.10.2016
Все серии 2 сезона «Джессики Джонс» снимут женщины.

 

Свежие рецензии


Главное

На голубом экране
08:00
На голубом экране
15 лучших теле- и видеофильмов
Я за книжку, та – бежать…
13.08
Я за книжку, та – бежать…
13 фильмов по книгам, которые считались «неэкранизируемыми»
Космические деньги
12.08
Космические деньги
10 самых дорогих неголливудских фантастических и фэнтези-фильмов
Не хочу! Не буду!
11.08
Не хочу! Не буду!
12 фильмов, подвергнутых самым нелепым зрительским бойкотам
Мы – банда!
10.08
Мы – банда!
10 лучших фильмов о преступных группировках
Скрытый дефект
08.08
Скрытый дефект
12 физических недостатков звезд, о которых вы, возможно, не подозревали
Это наш с тобой секрет…
06.08
Это наш с тобой секрет…
15 голливудских актеров с необычными кинопристрастиями
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

12 детей-актеров, которые похорошели с возрастом 12 детей-актеров, которые похорошели с возрастом
Еще 12 знаменитых кинематографических Греев Еще 12 знаменитых кинематографических Греев
20 звезд фильмов для взрослых, снимавшихся в обычном кино 20 звезд фильмов для взрослых, снимавшихся в обычном кино
12 знаменитых персонажей, оставшихся за кадром фильмов и сериалов 12 знаменитых персонажей, оставшихся за кадром фильмов и сериалов
15 самых ярких финансистов в кино 15 самых ярких финансистов в кино
10 самых популярных цитат из фильмов Эльдара Рязанова 10 самых популярных цитат из фильмов Эльдара Рязанова

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть