Визит в бордель

Дебютный отрывок из исторического мини-сериала «Табу» с Томом Харди в главной роли. Продюсером проекта выступает Ридли Скотт, а сценаристом и шоураннером ‒ Стивен Найт, работавший с Харди над «Острыми козырьками» и «Локом».

Сюжет шоу развернется в 1814 году и расскажет о Джеймсе Дилэйни (Харди), искателе приключений, вернувшемся из Африки с 14 алмазами. Эти дорогостоящие камушки он получил не совсем законным путем, но загвоздка даже не в этом, хотя будьте уверенны – одна из линий сюжета будет на этом завязана. Главная цель героя Харди – месть за смерть отца. Отказываясь продавать свое дело Ост-Индской компании, герой решается построить свою продовольственную корабельную империю. Тем самым он ввязывается в опасную игру между двумя враждующими нациями, Великобританией и США.

Кроме Тома Харди в сериале также появятся Майкл Келли («Эверест», «Карточный домик»), Джонатан Прайс («Пираты Карибского моря»), Уна Чаплин («Черное зеркало», «Игра престолов») и Дэвид Хэйман («Макбет»). Сериал основан на оригинальной истории, написанной Харди и его отцом Чипсом Харди, который также значится в титрах шоу в качестве консультанта. Продюсирует «Табу» компания Ридли Скотта Scott Free и организация самого Харди Son & Baker.

Премьера 8-серийного проекта намечена на 7 января 2017 года на канале BBC One (для жителей Великобритании) и 10 января 2017-го на канале FX для американских зрителей.