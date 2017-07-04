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Визит зла

04.07.2017 10:10
Визит зла

Зловещий демон-клоун Пеннивайз из новой экранизации хоррор-романа Стивена Кинга «Оно» на обложке свежего номера Mad Movies. Образ Пеннивайза в фильме воплотил Билл Скарсгард.

Небольшой городок в штате Мэн терроризирует загадочный серийный убийца, с нечеловеческой жестокостью умертвляющий детей. Тут и там находят разорванные тела, а иногда только их части. Семеро одиннадцатилетних ребят: Ричи Тозиер, Билл Денбро, Беверли Марш, Майк Хэнлон, Эдди Каспбрак, Бен Хэнском и Стэн Урис сталкиваются каждый по отдельности с загадочным злом — ужасающим монстром, способным принимать любые формы. В фильме Оно предстает в образе клоуна под названием Пеннивайз, заманивающего детей оранжевыми помпонами и воздушными шариками. В месте, известном как «Степи», ребята, объединившись в «Клуб Неудачников», решают найти и уничтожить чудовище. Лидером «Неудачников» становится Билл Денбро, брат которого был убит Пеннивайзом за год до этого, и теперь у Билла своя вендетта. Кроме монстра «Неудачников» преследует местный хулиган Генри Бауэрс со своими дружками, что, впрочем, ещё сильнее сплачивает друзей.

Режиссером выступил Андрес Мускетти («Ведьма с Лайм-стрит», «Мама»), сценарий написал Гари Доберман, ранее работавший над «Проклятием Аннабель». В актерский состав также вошли Джейден ЛиберхерУайетт ОлеффДжереми Рэй ТейлорФинн Уолфхард и другие.

На широких экранах «Оно» окажется 7 сентября.

 

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