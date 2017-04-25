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Новости кино

Война Брюса

25.04.2017 11:00
Война Брюса

Режиссер Дэвид Маккензи планирует вновь собрать команду своего фильма «Любой ценой» для создания исторического эпика «Король вне закона» Netflix. Образ шотландского монарха Роберта I воплотит Крис Пайн, а рыцаря Джеймса Дугласа – Бен Фостер.

В центре сюжета окажется война за независимость Шотландии от Англии и католической церкви, а также отношения короля Роберта Брюса с Елизаветой де Бургой, его второй супругой. Съемки картины стартуют в августе, дата релиза «Короля вне закона» не называется.

 

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