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Возмездие Роя

16.11.2017 11:30
Возмездие Роя

Режиссер «Схватки» и «Наркобарона» Джо Карнахан готовит экшн-триллер «Уровень босса», использующий популярную в последнее время концепцию «Дня сурка». На главные роли в картине претендуют Фрэнк Грилло, не раз сотрудничавший с Карнаханом, и Мел Гибсон.

В центре внимания окажется история отставного ветерана спецназа по имени Рой (Грилло), попавший в бесконечную временную петлю и вынужденный снова и снова проживать один и тот же день, который заканчивается его смертью. Чтобы выбраться из нескончаемого потока страданий, главному герою необходимо отыскать своего убийцу.

Продюсированием ленты займутся Лоренцо Ди Бонавентура, Марк ВахрадянГлубоководный горизонт»), Рэндолл ЭмметтПлан побега»), Джордж ФурлаПатруль»), Джулс Дэйли из Scott Free, а также сами Карнахан и Грилло через их компанию War Party, недавно выпустившую фильм «Водила».

Подробности о дате начала съемок / выхода «Уровня босса» на экраны не сообщаются.

 


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