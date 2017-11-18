Враг Лисбет

Sony нашли актера на роль главного антагониста в картине «Девушка, которая застряла в паутине» ‒ им стал датчанин Клас Банг, известный по участию в фильме «Квадрат» и телесериале «Зибель и Макс».

Образ главной героини, Лисбет Саландер, воплотит Клэр Фой («Корона», «Волчий зал»), также в касте значится звезда «Бегущего по лезвию 2049» Сильвия Хукс. Режиссерское кресло займет Феде Альварез («Не дыши», «Зловещие мертвецы. Чёрная книга»).

Сюжет ленты представит собой адаптацию четвертой книги из цикла о Лисбет Саландер, написанной Дэвидом Лагеркрантцом и являющейся продолжением трилогии «Миллениум» Стига Ларссона. Над сценарием работают Стивен Найт, Джей Басу и сам Альварез.

Старт съемок намечен на январь, премьера ожидается 19 октября 2018 года.