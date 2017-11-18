Наверх
Фильмы 2017 Тор: Рагнарёк Фиксики: Большой секрет Убийство в Восточном экспрессе Лига справедливости Коматозники Здравствуй, папа, Новый год! 2 Легенда о Коловрате
Зря радуетесь!
12 фильмов, концовка которых ошибочно считается хэппиендом
Секс на дому.
10 самых запоминающихся откровенных сцен в сериалах
Утекай!
Скандалы, утечки, события и сюрпризы мира кино в 2014 году
Охотники на людей.
12 фильмов о похищениях человека
С нами не забалуешь!
15 российских фильмов, которые нельзя пропустить в 2014 году
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Враг Лисбет

18.11.2017 11:00
Враг Лисбет

Sony нашли актера на роль главного антагониста в картине «Девушка, которая застряла в паутине» ‒ им стал датчанин Клас Банг, известный по участию в фильме «Квадрат» и телесериале «Зибель и Макс».

Образ главной героини, Лисбет Саландер, воплотит Клэр Фой («Корона», «Волчий зал»), также в касте значится звезда «Бегущего по лезвию 2049» Сильвия Хукс. Режиссерское кресло займет Феде АльварезНе дыши», «Зловещие мертвецы. Чёрная книга»). 

Сюжет ленты представит собой адаптацию четвертой книги из цикла о Лисбет Саландер, написанной Дэвидом Лагеркрантцом и являющейся продолжением трилогии «Миллениум» Стига Ларссона. Над сценарием работают Стивен НайтДжей Басу и сам Альварез.

Старт съемок намечен на январь, премьера ожидается 19 октября 2018 года.

 


 3

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Эта песня хороша, начинай сначала. 10 грядущих сиквелов, которые послужат началом перезагрузки франшиз (Евгений Ухов, Film.ru)
01.07.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Эта песня хороша, начинай сначала

Смена зрительских поколений в 2010-х Голливудом была освоена достаточно необычно – рынок фильмов наполнили сиквелы, которые на самом деле оказывались ребутами известных франшиз  →
Дальше без меня. 10 грядущих сиквелов, потерявших оригинальных актеров (Евгений Ухов, Film.ru)
22.06.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Дальше без меня

Не так много в мире осталось актеров, которые сознательно не желают связывать себя с большими франшизами и не подписываются на продолжения  →

Новости по теме

21.10.2017
Звезда «Бегущего по лезвию» в «Девушке, попавшей в паутину».
16.09.2017
Найдена актриса на главную роль в «Девушке, попавшей в паутину».
16.05.2017
Две претендентки на роль в новой «Девушке с татуировкой дракона»
14.04.2017
Феде Альварез готовит спин-офф фэнтези «Лабиринт».
14.03.2017
Названа дата выхода ребута «Девушки с татуировкой дракона».

Свежие рецензии


Главное

Один в поле не воин
08:00
Один в поле не воин
13 молодых звезд, чья карьера закатилась после финала франшиз
Пустые траты
17.11
Пустые траты
10 самых нелепых примеров использования компьютерных эффектов в кино
Этому комиксу нужен другой герой!
16.11
Этому комиксу нужен другой герой!
13 актеров кинокомиксов, против которых были настроены фанаты
Это все придумал Черчилль в восемнадцатом году!
13.11
Это все придумал Черчилль в восемнадцатом году!
10 фильмов, вдохновленных конспирологией
Зеркало для героя
12.11
Зеркало для героя
10 самых смешных ролей, в которых голливудские звезды сыграли сами себя
Драку заказывали?
11.11
Драку заказывали?
10 фильмов, в которых экранные кулачные поединки вышли из-под контроля
Пленники паранойи
10.11
Пленники паранойи
10 лучших экранных детективов, где все под подозрением
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 реальных прототипов знаменитых анимационных персонажей 10 реальных прототипов знаменитых анимационных персонажей
12 фильмов, осовременивших классику 12 фильмов, осовременивших классику
8 знаменитых киносцен, позаимствованных авторами из чужих фильмов 8 знаменитых киносцен, позаимствованных авторами из чужих фильмов
10 звездных пар, поженившихся после изображения любовников на экране 10 звездных пар, поженившихся после изображения любовников на экране
12 главных сериальных премьер лета 12 главных сериальных премьер лета
10 фильмов и сериал, делающие зрителя центральным персонажем 10 фильмов и сериал, делающие зрителя центральным персонажем

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть