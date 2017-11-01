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Враг Шазама

01.11.2017 13:30
Враг Шазама

Warner Bros. нашли сценариста для блокбастера «Чёрный Адам» из расширенной вселенной DC ‒ им стал Адам ШтикельВпритык», «Элвин и бурундуки»). Образ титульного антигероя воплотит Дуэйн Джонсон.

По слухам, дебют Джонсона в роли Чёрного Адама состоится в картине «Аквамен» от Джеймса Вана. Изначально планировалось, что Адам станет центральным антагонистом в «Шазаме», но затем от этой идеи отказались, и теперь персонаж получит свой сольный фильм.

Впервые суперзлодей Чёрный Адам появился в комиксах серии «Marvel Family» в 1945 году. Затем, уже в 1970-х, претерпел перезапуск в рамках линейки «Shazam!», посвящённой историям о Капитане Марвеле (позднее стал известен как Шазам). Там Чёрный Адам изображался как древнеегипетский предшественник Капитана Марвела, обладающий теми же магическими сверхсилами, по имени Тет Адам. Дожив до современности, Адам снова бросил вызов Шазаму и его соратникам. Иногда он также выступал в качестве врага Супермена. В начале 2000-х Джефф Джонс, Дэвид Гойер и другие авторы переписали образ Чёрного Адама, сделав его антигероем, пытающимся очистить своё имя.

Имена режиссеров, других участников каста и дату релиза WB и New Line пока что не сообщают.

 

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