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Вспоминая Бёрка

15.02.2017 16:30
Вспоминая Бёрка

Пол Райзер, сыгравший во 2-м сезоне «Очень странных дел» таинственного доктора Оэунса, рассказал EW о характере своего персонажа, которого шоураннеры сериала братья Дафферы создавали с оглядкой на двуличного героя Райзера из «Чужих» Джеймса Кэмерона.

В беседе с изданием Росс Даффер признался, что образ доктора Оуэнса ‒ оммаж персонажу Картеру Бёрку, которого Райзер сыграл в «Чужих»: «Мы хотели, чтобы люди спорили о нем и задавались вопросом: “Доверяю ли я этому парню, или же он Бёрк?”. Как говорил сам Пол, Кэмерон дал ему роль Бёрка, поскольку знал, что зрители будут доверять ему и не ожидают резкого поворота сюжета».

По словам Райзера, он так и не понял, сыграл ли он в «Очень странных делах» положительного героя или отрицательного. «Они дали мне общую информацию о персонаже, объяснили, каким его видят. Но всё было слишком туманно, так он хороший парень или плохой?», ‒ говорит актер. «Думаю, они рассчитывали на ту часть аудитории, что помнит меня по “Чужим” и увидев на экране тут же скажет: “Ага, он точно плохой”. Не знаю, во что всё это выльется, но играть с подобными вещами очень интересно».

Действие сюжета развернется в 1984 году. Сезон станет немного длиннее и теперь будет состоять из 9 эпизодов. К своим ролям вернутся Финн УолфхардНоа ШнаппГэтен МэтараззоКалеб МакЛафлинМилли Бобби Браун и другие. Также в новом сезоне появится несколько новичков, среди которых Сэди СинкДакр МонтгомериШон Эстин и Линнеа Бертелсен. Премьера состоится в конце октября.

 

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