Выжить в Боливии

Вышел новый трейлер психологического триллера «Джунгли» режиссера Грег МакЛина («Волчья яма»), в котором Дэниэл Рэдклифф сыграл золотоискателя Йосси Гинзберга, на три недели потерявшегося в джунглях Боливии.

В основу сюжета легли мемуары самого Гинзберга под названием «Джунгли: Душераздирающая правдивая история выживания», рассказывающие о его путешествии в тропические леса Амазонии. В 1981 году молодой Йосси три недели блуждал по боливийской части амазонских джунглей с двумя своими друзьями, американцем и швейцарцем, и проводником-австрийцем, назвавшимся геологом и пообещавшим отвести Гинзберга «туда, где золото» – в глухую амазонскую деревушку. Однако во время пути экспедиция раскололась: двое погибли, американца Кевина подобрало местное племя, а Гинзберг выжил после падения с водопада и две недели бродил по джунглям, питаясь ягодами и улитками, пока его не обнаружили индейцы.

Премьера ленты намечена на 28 сентября.