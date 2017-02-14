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Ярость Халка

14.02.2017 13:25
Ярость Халка

Кадр со съемок и порция концепт-артов фантастического экшена «Тор 3: Рагнарёк», изображающих гладиаторский поединок с бронированным Халком, а также встречу Локи и Тора с суперзлодейкой Хелой (Кейт Бланшетт).

Сюжет расскажет о том, как заключенный на другом конце вселенной Тор (Крис Хемсворт) без своего молота Мёльнира пытается найти способ быстрее попасть обратно в Асгард, чтобы остановить Рагнарёк – процесс разрушения его родного мира, несущий конец Асгардийской цивилизации – от могущественной новой угрозы в лице безжалостной Хелы. Но сначала ему предстоит выстоять в смертельном гладиаторском поединке против одного из Мстителей – Невероятного Халка (Марк Руффало).

Режиссером проекта выступил Тайка Вайтити, сценарий написал Эрик Пирсон по сюжету Крэйга Кайла, Кристофера Йоста и Стефани Фольсом. Свои силы с Тором и Халком объединит Доктор Стрэндж в исполнении Бенедикта Камбербэтча.

Также в состав третьего «Тора» вошли Том Хиддлстон (Локи), Идрис Эльба (Хеймдалл), Джейми Александер (Сиф), Энтони Хопкинс (Один), Рэй Стивенсон (Вольштагг), Карл Урбан (Палач Скёрдж), Тесса Томпсон (Валькирия), Джефф Голдблюм, сыгравший Грандмастера – существо, командующее боями на планете Сакаар, и Сэм Нилл, чья камео-роль тщательно скрывается. Приберег для себя камео и режиссер ленты Тайка Вайтити.

На российских экранах «Рагнарёк» окажется 2 ноября.

 

 

 

 

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