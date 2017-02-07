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Забытый Джейсон

07.02.2017 12:00
Забытый Джейсон

Низкие стартовые сборы фильма ужасов «Звонки» вынудили Paramount убрать из сетки своих релизов на 2017 год перезапуск франшизы «Пятницы, 13-е», который студия, по данным THR, решила и вовсе отменить.

По словам инсайдерских источников, съемки 13-й ленты хоррор-цикла должны были начаться в середине марта, однако отсутствие утвержденного каста, невозможность продюсеров прийти к единому видению фильма, а теперь и слабый старт «Звонков» привели к сворачиванию проекта.

Дату релиза отмененной «Пятницы, 13-е» (изначально намеченной на 13 октября) займет новая картина Даррена Аронофски под названием «Мать», роли в которой исполнили Дженнифер Лоуренс, Донал Глисон, Мишель Пфайффер, Хавьер Бардем и Эд Харрис.

 

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