Забыв Датча

Хотя Шейн Блэк позиционирует своего «Хищника» как сиквел первых двух частей франшизы, актер Бойд Холбрук заявил ровно противоположное в беседе с We Got This Covered. Кроме того, Холбрук уверяет, что Арнольд Шварценеггер не появится в фильме.

«Сейчас я принимаю участие в работе над “Хищником”, и это не сиквел. Шейн Блэк создал нечто совершенно новое, при этом он умудрился не выйти за рамки вселенной “Хищника”. Он придумал абсолютно свежий сюжет, укорененный в реальности. И я не думаю, что вы увидите на экране Арнольда Шварценеггера, было бы слишком странно. Наша лента – это одновременно хоррор, научная фантастика и вестерн», – сообщил Бойд.

Детали сюжета пока что держатся в секрете. Над сценарием работали Фред Деккер («Робокоп 3», «Взвод монстров») и сам Блэк. Помимо Холбрука в каст вошли Томас Джейн, Оливия Манн, Тревант Роудс и Кигэн-Майкл Ки. Съемки стартуют в этом месяеце в Ванкувере.

Мировая премьера нового «Хищника» ожидается 8 февраля 2018 года.