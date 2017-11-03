Закат монстров

Ридли Скотт посетил традиционный круглый стол THR с участием голливудских продюсеров, где объяснил, почему он предпочел занять режиссерское кресло «Чужого: Завет» вместо «Бегущего по лезвию 2049» и поделился своими мыслями о будущем ксеноморфов.

«“Прометей” стал отличной отправной точкой, и мне захотелось увековечить идею франшизы и переосмыслить вселенную “Чужого” с помощью “Завета”, хотя с моей точки зрения тема ксеноморфов уже исчерпана. Поэтому необходимо создать нечто новое, что придет ей на замену. И я был прав, оказавшись на шаг впереди. Что же касается “Бегущего по лезвию”, то мне пришлось сделать волевое решение, и Дени [Вильнёв] был прекрасным выбором», ‒ говорит Скотт.

Недавно сэр Ридли также заявил о своих планах на следующий фильм франшизы, который сосредоточится на истории «андроида-лидера», создающего свой мир на новой планете. Однако студия 20th Century Fox запуск ещё одной части «Чужого» пока что не анонсировала.