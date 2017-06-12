Земля Ваканды

Режиссер экшена Marvel «Чёрная Пантера» Райан Куглер и продюсер Кевин Файги рассказали Entertainment Weekly об источнике суперспособностей Т’Чаллы – особой «сердцевидной» траве.

«Те, кто читают комиксы, должны знать о сердцевидной траве и сопутствующих ей церемониях. Здесь также есть и духовный компонент. Мы, конечно, не называем это магией, но вибраниум тысячелетиями переплетался с почвой Ваканды, откуда и происходят многие вещи», – говорит Файги.

«Благодаря сердцевидной траве Чёрная Пантера достигает своей мощи. Он может сражаться на равных с Кэпом (то есть со сверхсолдатом), поскольку у него есть суперсила и обостренные инстинкты, которые являются важной частью его способностей», – добавил Куглер. «Чёрные Пантеры на протяжении многих поколений использовали сердцевидную траву, с того момента, как впервые появилось подобное звание, что и дает им физическое преимущество».

На российские экраны «Чёрная Пантера» с участием Чедвика Боузмана в образе заглавного героя попадет 16 февраля 2018 года.