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Жаркий праздник

27.06.2017 20:00
Жаркий праздник

Первый тизер-трейлер комедии «Ёлки новые» – уже шестой части новогодней франшизы «Ёлки», созданием которой руководил  Жора КрыжовниковГорько!», «Самый лучший день»). Состав актерской команды претерпел значительные изменения, и теперь «фронтменом» киноальманаха стал Дмитрий Нагиев.

К своим ролям вернутся лишь Иван Ургант, Сергей Светлаков и Антон Богданов. Среди новичков каста «Ёлок» – Елена Яковлева, Юлия Александрова, Валентина Мазунина, Екатерина Климова, Анфиса Черных, Сергей Пускепалис, Андрей Бурковский, Даниил Вахрушев.

В декабре 2017-го будет жарко! Дружба Жени и Бори едва не сгорит в огне семейного скандала; глубоко беременная Снегурочка отправится в Одиссею по нижегородским семьям; отчаянная Галя из Новосибирска пойдет на все, чтобы провести ночь с любимым врачом; экстремальный поход в лес за елкой станет проверкой на прочность для юного хипстера из Тюмени и его потенциального отчима.

Новые и хорошо знакомые герои «Ёлок» влюбляются, ссорятся и мирятся, совершают геройские поступки и попадают впросак, лишь бы найти на Новый год настоящую родственную душу, как один смелый мальчик из Хабаровска, сбежавший в поисках новой мамы в Москву. И помочь им может только чудо… или вся страна!

На широких экранах «Ёлки новые» окажутся 21 декабря.

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