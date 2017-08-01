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Жажда призрака

01.08.2017 10:30
Жажда призрака

Сиквел российского фильма ужасов «Пиковая дама: Черный обряд» обзавелся режиссером: хоррор с подзаголовком «Зазеркалье» снимет Александр Домогаров-младший, ранее поставивший короткометражку «Пустите детей» по рассказу Стивена Кинга.

Действие сюжета развернется в здании бывшего детского приюта, где некая одержимая женщина когда-то убивала детей. Теперь здесь располагается частный лицей, в котором не только работает, но и живет со своим маленьким сыном главная героиня ленты, молодая преподавательница. Вскоре призрак женщины-убийцы, всё так же жаждущей смерти, начинает охоту на мать и её ребенка.

Сценарий «Пиковой дамы: Зазеркалье» уже завершен, продюсером картины выступает Константин Буслов, параллельно работающий над новым проектом Святослава Подгаевского – мистическим триллером «Конверт».

 

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