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Жена Манхэттена

03.05.2017 23:30
Жена Манхэттена

Первые официальные кадры из сериала Netflix «Цыганка» с участием Наоми Уоттс. Сюжет триллера посвящен Джин Холлоуэй, женщине-психотерапевту, которая заводит опасные интимные отношения с близкими её пациентов.

Режиссером первых двух серий выступила Сэм Тейлор-Джонсон, снявшая «50 оттенков серого». В актерский состав также вошли Билли Крудап, Софи Куксон, Пурна Джаганнатан, Фрэнк Дил, Люси Бойнтон, Крис Мейер, Кимберли Куинн и другие. Всего первой сезон будет состоять из 10 эпизодов, премьера ожидается в этом году.

 

 

 

 

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