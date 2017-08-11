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Новости кино

Жена Микки

11.08.2017 13:40
Жена Микки

Кейт Уинслет и Джастин Тимберлейк на новых кадрах из ностальгической драмы «Колесо чудес» от неугомонного режиссера Вуди Аллена. Экранную компанию актерам составят Джуно Тэмпл и Джеймс Белуши.

Детали сюжета держатся в секрете, но известно, что события фильма развернутся в Нью-Йорке 1950-х годов. Аллен выступил в качестве режиссера, сценариста и продюсера ленты. В продюсерах значится и Летти Аронсон, работавшая над 13 последними проектами Вуди Аллена.

Выход «Колеса чудес» в российский прокат намечен на 7 декабря.

 

 

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