Жена Уэйда

В Сеть просочились новые фотографии со съемочной площадки второго «Дэдпула», в том числе с участием Блэйк Лайвли, которая заглянула на съемки проведать своего мужа-супергероя Райана Рейнольдса.
Компанию Дэдпулу составят мутанты Кэйбл (Джош Бролин), Домино (Зази Битц), Колосс со Сверхзвуковой Боеголовкой и Джулиан Деннисон – звезда хитовой комедии Тайки Вайтити «Охота на дикарей». Образ центрального злодея, «Чёрного Тома» Кэссиди, воплотит Джек Кеси («Штамм», «Морган»). Одну из ключевых ролей сыграет японская поп-звезда и актриса Сиори Куцуна («Аутсайдер»).
Режиссерское кресло занимает Дэвид Лейтч («Джон Уик»). Над сценарием работали «настоящие герои» Ретт Рис и Пол Верник, а помогал им Дрю Годдард («Хижина в лесу», «Сорвиголова»).
В российский прокат «Дэдпул 2» попадет 31 мая 2018 года.
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