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Новости кино

Жена Уэйда

06.07.2017 00:21
Жена Уэйда

В Сеть просочились новые фотографии со съемочной площадки второго «Дэдпула», в том числе с участием Блэйк Лайвли, которая заглянула на съемки проведать своего мужа-супергероя Райана Рейнольдса.

Компанию Дэдпулу составят мутанты Кэйбл (Джош Бролин), Домино (Зази Битц), Колосс со Сверхзвуковой Боеголовкой и Джулиан Деннисон – звезда хитовой комедии Тайки Вайтити «Охота на дикарей». Образ центрального злодея, «Чёрного Тома» Кэссиди, воплотит Джек КесиШтамм», «Морган»). Одну из ключевых ролей сыграет японская поп-звезда и актриса Сиори Куцуна («Аутсайдер»). 

Режиссерское кресло занимает Дэвид Лейтч («Джон Уик»). Над сценарием работали «настоящие герои» Ретт Рис и Пол Верник, а помогал им Дрю ГоддардХижина в лесу», «Сорвиголова»).

В российский прокат «Дэдпул 2» попадет 31 мая 2018 года.

 

 

 

 

 

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