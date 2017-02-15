Женщина-воин

Ники Каро («МакФарланд», «Оседлавший кита») займется постановкой киноадаптации мультфильма «Мулан» от Walt Disney Pictures. Каро, таким образом, стала второй женщиной-режиссером в истории, которой Disney доверили проект с бюджетом выше $100 миллионов (первой была Ава ДюВерней).

В основе сюжета картины (как и одноименной анимационной ленты 1998 года) лежит китайская легенда о женщине-воине по имени Хуа Мулань, которая выдавала себя за мужчину, чтобы пойти на войну вместо своего больного и престарелого отца. Над сценарием фильма работают Лорен Хайнек, Рик Джаффа, Элизабет Мартин иАманда Сильвер.

Продюсированием «Мулан» займется Уильям Конг, приложивший руку к таким проектам, как «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Тотем волка» и «Дом летающих кинжалов». На широкие экраны фильм попадет 2 ноября 2018 года.