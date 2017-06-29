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Женская дружба

29.06.2017 11:10
Женская дружба

Появился полноценный трейлер безумной чёрной комедии «Ингрид едет на запад» от режиссера Мэтта Спайсера. Главные роли в фильме сыграли Элизабет Олсен и звезда сериала «Легион» Обри Плаза.

Сюжет посвящен психически нестабильной девушке по имени Ингрид Торберн (Плаза), недавно потерявшей свою мать. Устав от унылой повседневности, Ингрид решает отправиться на запад и подружиться со своим кумиром – Тэйлор Слоун (Олсен), звездой Инстаграма и популярной светской львицей из Лос-Анджелеса. Вскоре между девушками действительно завязывается дружба, которая не предвещает ничего хорошего ни для Ингрид, ни для Тэйлор.

В актерском составе проекта также значатся Уайетт Расселл («Каждому свое», «Чёрное зеркало»), Пом Клементьефф («Стражи Галактики. Часть 2»), О'Ши Джексон мл.Меган ГриффиБилли Магнуссен и другие.

Релиз ленты запланирован на 4 августа.

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