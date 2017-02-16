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Жуткая политика

16.02.2017 16:46
Жуткая политика

Шоураннер «Американской истории ужасов» Райан Мерфи побывал на шоу Энди Коэна и раскрыл тему грядущей 7 части хоррор-антологии: сезон будет посвящен президентским выборам в США 2016-го года.

«С названием я еще не определился, но сезон, съемки которого стартуют в июне, сосредоточится на теме выборов, которые мы все недавно пережили. Думаю, это будет интересно многим зрителям», – заявил Мерфи. Райан не стал отрицать возможность того, что в 7 сезоне так или иначе будет фигурировать Трамп.

В январе FX Networks продлили шоу сразу на 8 и 9 сезоны вперед. Кроме того, Мерфи и Брэд Фалчук параллельно разрабатывают еще один «секретный» сезон, которым, вероятно, станет анонсированный осенью кроссовер, объединяющий в себе персонажей из двух старых частей проекта.

 

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