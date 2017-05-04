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Жуткая сказка

04.05.2017 08:30
Жуткая сказка

Гильермо дель Торо объявил, что его новая режиссерская работа, фэнтезийный триллер «Форма воды», получит рейтинг R. Главные роли в фильме исполняют Майкл Шеннон, Даг Джонс, Салли Хокинс и Ричард Дженкинс.

В центре внимания окажется мистическое путешествие, происходящее на фоне Холодной войны и связанное с потусторонней историей любви водяного (Джонс) и немой уборщицы (Хокинс). Действие развернется в 1963 году в секретной лаборатории, где ученые проводят исследования таинственного человека-амфибии. Он является природной аномалией и последним представителем своего вида. Военные хотят понять, как способности главного героя можно использовать для получения преимуществ в гонке вооружений с СССР или в космической отрасли, можно ли сделать его технологию пригодной для людей. В то же время человека-амфибию находит уборщица, которая проникается к нему симпатией, и у них начинают стремительно развиваться отношения.

Дель Торо выступит не только режиссером, но и сценаристом проекта. Также в касте значатся Октавия Спенсер, Майкл Штульбарг, Лорен Ли Смит, Дэвид Хьюлетт, Морган Келли и другие. Премьера «Формы воды» запланирована на 8 декабря.

 

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